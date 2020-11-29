Коронавирус сильнее всего ударил по Киеву: заразились рекордные 1740 человек за сутки

В Киеве за минувшие сутки, 28 ноября, диагностировали еще 1740 заражений коронавирусом, что стало рекордом среди регионов страны и для самого города. Всего здесь обнаружено 69 018 заражений.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Отметим, что предыдущий рекорд в столице был днем ранее, 28 ноября, – 1739 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 11 киевлян, а всего в Киеве зафиксировано 1279 смертей от инфекции. В то же время 92 пациента смогли побороть ее, всего выздоровели 22 755.

Примечательно, что Киевская область замкнула пятерку регионов-лидеров по суточному приросту новых больных COVID-19. За последние сутки там обнаружили еще 782 инфицирования, а общее количество достигло 36 996. Еще трое жителей региона умерли от последствий болезни (всего 678), а 142 (в целом 12 646) смогли вылечиться.