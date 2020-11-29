В Раде объяснили, на какой срок необходим локдаун

В Украине действительно нужно вводить локдаун минимум на три недели, поскольку инкубационный период в коронавируса составляет от 14 до 21 дня. Сигналом же для усиления ограничений могут стать 20 тысяч заражений ежедневно.

Такое мнение высказал нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире канала «Украина 24». В то же время подчеркнул, что система здравоохранения страны может выдержать и нагрузку в 30 тысяч новых больных.

«Это опыт других стран (жесткий карантин. – Ред.), что весомый результат есть за три недели. Думаю, если мы выйдем на цифру 20 тысяч и более, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун», – отметил он.

Нардеп добавил, что правительство, согласно недавно принятому постановлению Верховной Рады, должно за 7 дней предупредить украинцев об ограничениях, а также разработать меры по компенсации людям и бизнесу.

Представитель ВРУ убежден, что локдаун в Украине должен быть с остановкой транспорта.

«Если мы закрываем бизнес, школы, и одновременно работает общественный транспорт – метро, поезда – то я не вижу от этого большого результата. Надо делать полный», – считает «слуга народа».

Он также назвал показатель, на который можно будет ориентироваться для выхода из локдауна.

«Когда 15 тысяч больных в день и количество выздоровели увеличиваться – процент выздоровевших над процентом заболевших – и будет плато, не будет расти заболеваемость в течение недели и одновременно будет снижение, то это повод для ослабления карантина», – подытожил Радуцкий.

Напомним, что после очередного рекорда по суточному приросту заболевших, украинцы засомневались в эффективности карантина выходного дня и призвали ввести локдаун. Такие меры поддержало и большинство опрошенных граждан.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов выразил убеждение, что с 30 ноября по 6 декабря вводить более жесткие ограничения не будут. В свою очередь в Офисе президента заявили, что решение будет приниматься после 28-29 ноября.