Медики назвали фрукт, который понижает артериальное давление и улучшает работу щитовидки

Самое время включить в свой рацион гранат. Почему? Читай в материале.
В составе граната содержатся:
витамины А,Е,С,Р,B6 и В12;
органические кислоты: лимонная, янтарная, винная;
кальций, магний, калий;
марганец, фосфор, йод, железо, натрий.
Врачи отмечают следующие полезные свойства граната:
укрепляет сосуды, понижает артериальное давление, способствует кроветворению, активному синтезу гемоглобина и эритроцитов и в целом очень полезен для сердечно-сосудистой системы;
облегчает суставную боль при артрите
повышает уровень тестостерона у мужчин;
помогает избавиться от диареи;
улучшает функции щитовидной железы;
профилактика туберкулеза;
выводит из организма шлаки и токсины;
снижает риск развития рака желудка;
замедляет процессы старения;
улучшает память и концентрацию внимания, активизирует мозговую активность;
ученые из Ульмского университета провели исследования, результаты которых показали, что сок граната убивает до 80% патогенов СOVID-19 всего за пять минут;
укрпляет иммунитет;
нормализует работу кишечника.
Противопоказания к употреблению граната:
хронические болезни: гастрит, язва, энтерит;
геморрой или предрасположенность к запорам;
индивидуальная непереносимость граната;
аллергические патологии; повышенная кислотность желудка.
: dorove.clutch.ua