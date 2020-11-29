Медики назвали фрукт, который понижает артериальное давление и улучшает работу щитовидки

Самое время включить в свой рацион гранат. Почему? Читай в материале.

В составе граната содержатся:

витамины А,Е,С,Р,B6 и В12;

органические кислоты: лимонная, янтарная, винная;

кальций, магний, калий;

марганец, фосфор, йод, железо, натрий.

Врачи отмечают следующие полезные свойства граната:

укрепляет сосуды, понижает артериальное давление, способствует кроветворению, активному синтезу гемоглобина и эритроцитов и в целом очень полезен для сердечно-сосудистой системы;

облегчает суставную боль при артрите

повышает уровень тестостерона у мужчин;

помогает избавиться от диареи;

улучшает функции щитовидной железы;

профилактика туберкулеза;

выводит из организма шлаки и токсины;

снижает риск развития рака желудка;

замедляет процессы старения;

улучшает память и концентрацию внимания, активизирует мозговую активность;

ученые из Ульмского университета провели исследования, результаты которых показали, что сок граната убивает до 80% патогенов СOVID-19 всего за пять минут;

укрпляет иммунитет;

нормализует работу кишечника.

Противопоказания к употреблению граната:

хронические болезни: гастрит, язва, энтерит;

геморрой или предрасположенность к запорам;

индивидуальная непереносимость граната;

аллергические патологии; повышенная кислотность желудка.

: dorove.clutch.ua