У Дніпрі п’ятеро дітей жили в будинку, заповненому сміттям

У Дніпрі четверо дівчаток-підлітків і семирічний хлопчик жили в антисанітарії – в будинку та біля нього накопичилися гори мотлоху та сміття.

Підлітки самі викликали поліцію, коли їм погрожувала п’яна сусідка. Про це повідомляється в сюжеті «5 каналу».

Правоохоронці приїхали на виклик і склали протокол на жінку. «Вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння, приставала до дітей, ображала, розбила вікно», – розповіла прессекретарка патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

Умовами, в яких ростуть діти, поліцейські були шоковані. У приватному будинку проживає велика родина: багатодітна мати із сімома дітьми, її брат і його цивільна дружина. Саме вона кидалася на дітей, за що відбулася протоколом за дрібне хуліганство.

Коли копи приїхали на виклик, батьків дітей у той час вдома не було. Дізнавшись, що вдома поліція, матір, яка виховує дітей сама, відразу повернулася. Вона не змогла пояснити, звідки в кімнатах стільки мотлоху. Однак, за словами, сусідів, сміття в будинок зносила саме вона.

«Не п’є, не курить, тут я вам даю чесне слово. Ні, наркотики не вживає. Втратила розум і все. Щодня сидить у цьому ящику для сміття. Вона: «Я поросятам вибираю». Так вибери лушпиння все, а сміття не неси, навіщо ти його носиш», – сказала сусідка Раїса Софронова.

Місцеві жителі заявили, що жінка почала зносити сміття в будинок уже давно. Хоча старші діти ходять на заняття завжди охайні, що підтвердили в місцевій школі.

«Ми вже знаємо давно про таку проблему. І неодноразово з мамою говорили з проханням навести порядок і у дворі, і в приміщенні. Мама обіцяла, запевняла дуже і дуже», – розповів в. о. директора школи.

«Вона більш-менш нормальна, але що з нею відбувається, сміття тягне. І це все бачать діти, і діти цьому вчаться», – зазначив сусід Олександр.

За сім’єю, яка отримує соціальну допомогу, кілька років доглядають працівники служби у справах дітей. Неповнолітніх забрали від матері вперше.

«Зараз вони знаходяться в лікарні, потім буде вирішено питання про переведення їх до центру реабілітації. Зараз ми не ставимо питання про позбавлення матері батьківських прав і кардинальних якихось дій. Ми надамо їй час, щоб вона навела порядок у домі», – пояснила начальниця служби у справах дітей Новокодацької райради Дніпра Майя Гулідова.

У соцлужбі запевняють, що поки жінка не прибере мотлох, діти додому не повернуться. Змусити жінку звернутися за психологічною допомогою, якщо в тому є потреба, соціальна служба не має повноважень.