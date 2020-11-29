Білоруські банки переключають на російський аналог SWIFT, – ЗМІ

Цього тижня деякі білоруські банки отримали від Нацбанку лист з проханням забезпечити підключення до російської системи “Сервіс-бюро СПФС” – це російська система передачі фінансових повідомлень, що є аналогом міжнародної системи SWIFT.

Про це мінській газеті Наша Ніва повідомили джерела в банківській сфері.

Через SWIFT за замовчуванням працюють майже всі банки світу, з його допомогою відбуваються транзакції між банками в провідних валютах. “Відключення SWIFT – це одна з можливих, але не особливо реальних санкцій, про які кажуть противники режиму Лукашенка”, – зазначає видання.

“У разі якщо якісь білоруські банки потраплять під санкції, що обмежують їх доступ до міжнародних систем переказів, вони зможуть налагодити платежі через банки Росії”, – вважає білоруська економістка Катерина Борнукова. У самому Нацбанку газеті відповіли, що в Білорусі залишилося ще кілька не підключених до СПФС банків.

“Сервіс-бюро передачі фінансових повідомлень Банку Росії на базі ВАТ “Білоруський міжбанківський розрахунковий центр”, яке створено для надання банкам і небанківським кредитно-фінансовим організаціям послуг з передачі фінансових повідомлень формату SWIFT нерезидентами Білорусі, створено і введено в промислову експлуатацію з 29 листопада 2019 року. На даний момент 7 білоруських банків вже є користувачами “Сервіс-бюро СПФС”, 5 банків – на заключному етапі підключення.

Інші банки розглядають можливості і здійснюють оцінку внутрішніх ресурсів та готовності своїх систем для підключення до “Сервіс-бюро СПФС”, – повідомили у пресслужбі Нацбанку Білорусі.