Названы пять худших привычек для людей с гастритом

Они могут вызвать обострение болезни.

На первый взгляд, может показаться, что гастрит — безобидный недуг, но, если его не лечить и не следить за своим образом жизни, он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Что может обострить заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Недостаточное употребление воды

Контролируйте свой водный баланс, чтобы организм не был обезвожен. Дело в том, что вода помогает нормализовать уровень кислотности в желудке, тем самым облегчая симптомы воспаления. Но не нужно пить воду через силу, установите для себя норму — 1 или 1,5 л. воды в день и старайтесь ее придерживаться.

Сильный стресс

Из-за регулярного стресса и беспокойства у вас могут возникнуть проблемы с желудком, потому что в организме усиливается выработка желудочной кислоты, которая нагружает его слизистую оболочку. Все это усиливает дискомфорт и может вызвать обострение гастрита.

Курение

Эта пагубная привычка негативно влияет не только на состояние легких, но и может вызвать ряд заболеваний желудка. Курение снижает способность заживления слизистой оболочки и способно спровоцировать язвы.

Употребление алкоголя

Злоупотребление спиртными напитками — чуть ли не основной фактор обострения гастрита. В составе алкоголя есть токсины, которые раздражают желудок, вызывают воспаление, особенно, если вы пьете каждый день.

Нездоровое питание

Проблемы с желудочно-кишечным трактом чаще всего возникают из-за неправильного питания и гастрит, в том числе. Ограничьте в своем рационе фаст-фуд, острые и жареные продукты, а также жирную «молочку», которая может активировать секрецию желудочного сока.

: toneto.net