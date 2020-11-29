Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Польше произошло тройное ДТП, погиб украинец

29.11.2020

В результате очередного ДТП, которое произошло на востоке Польши, скончался 60-летний гражданин Украины.

Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила пресс-служба полиции Билгораского повета.

По данным правоохранителей, 27 ноября между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Люблинского воеводства столкнулись три микроавтобуса. 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец.

В то же время, в Mercedes сзади въехал 23-летний гражданин Украины, который управлял еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

В результате аварии был госпитализирован 60-летний украинец, однако в больнице он скончался. Полицейские выяснили, что 29-летний водитель Fiat, также попавший в больницу, и 23-летний водитель Mercedes не пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, недавно недалеко от населенного пункта Бабск в Лодзинском воеводстве машина съехала с дороги и перевернулась. В результате погибли два гражданина Украины.

Читайте також:   У київській школі матері не дали повісити в класі фото загиблого сина: всі подробиці скандалу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *