Россия в ТКГ устроила настоящую истерику: может остаться одна против 5 государств

Решительный протест Леонида Кравчука из-за гибели украинского воина Вячеслава Минкина спровоцировал настоящую истерику россиян в Трехсторонней контактной группе. Впрочем, Россию мигом поставили на место и напомнили, что запад единогласно на стороне Украины.

Возникает впечатление, что русские хотят полностью «выбить» минские соглашения и нормандский формат, как жанр, чтобы его не существовало. Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович в комментарии «Апострофу«, подчеркивая, что это его личная точка зрения.

Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6 – 7 лет, в которых я принимал участие. Это если брать подгруппы и общие заседания,– заявил Алексей Арестович.

Он объяснил, что все началось, когда глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил решительный протест из-за убийства на Донбассе украинского воина Вячеслава Минкина. Тогда россияне обвинили Украину в «попытке выхода из минских соглашений».

«Все сразу прыгает на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. Начинается примерно такое: «Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?»– процитировал российскую делегацию спикер украинской.

По его словам, украинская делегация взамен напомнила россиянам, что минские договоренности – это не только документ от 12 февраля 2015 года, а целый комплекс документов, в который вовлечены и западные партнеры.

Кто окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение. Мы знаем, кто, потому что Франция и Германия за нас, США – неофициально за нас, Великобритания – неофициально за нас. И как бы вы не оказались сами против нас 5 – 6,– заявил Алексей Арестович.