Что делать, если у кого из родных дома коронавирус: ответ врача

Если у ваших родных положительный тест на коронавирус, нужно соблюдать режим самоизоляции. Находиться дома из-за угрозы COVID-19 нужно минимум 8 дней.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог Олег Голинатый, говорится на странице Чортковского городского совета в Facebook.

«В случае положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи, на двухнедельную самоизоляцию идут все сожители. Дети не идут в школу, взрослые не идут на работу. Следует обратиться к своему семейному врачу, который откроет больничный лист всем контактным лицам», — говорит врач.

По его словам, к нормальной жизни можно будет вернуться спустя 14 дней, если в течение этого времени у вас не появилось никаких симптомов болезни.

«Есть и другой вариант, если вы трудоустроены и вам нужно быстрее выйти на работу. В таком случае вам нужно пробыть на самоизоляции не 14, а 8 дней, после чего, если опять же нет никаких симптомов, семейный врач может дать направление на ПЦР-тест. Если он окажется отрицательным, можете возвращаться к работе», — пояснил Олег Голинатый.