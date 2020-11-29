Строительство «Северного потока-2» в экономических водах Германии возобновится в декабре

Проектная компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году», — сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу, 5 декабря.

«Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», — сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в «Газпроме» (MOEX: GAZP), «проект «Северный поток-2″, который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной».

«Последующие шаги будут определены позже», — сказали «Интерфаксу» в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.