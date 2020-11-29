Вчені найшли можливу причину синдрому подразненого кишечника

Науковці виявили зв’язок між бактерією Brachyspira і частотою виникнення синдрому подразненого кишечника. Про це сказано у дослідженні, яке було опубліковано в середу у журналі Gut, пише Жіночий світ з посиланням на UPI.

Це відкриття може допомогти знайти нові ліки та засоби для боротьби з хворобою, яка викликає спазми, болі в животі, здуття, метеоризм, діарею, і запори. Дослідження проводили науковці зі шведського університету в Гетеборзі.

За даними Міжнародного фонду шлунково-кишкових розладів, на цей синдром страждає від 5% до 10% населення світу.

Дослідники використовували біопсію кишечника, щоб визначити зв’язок між бактеріями Brachyspira, які зазвичай ховаються у слизовій оболонці і, як правило, ігноруються при відборі проб.

“На відміну від більшості інших кишкових бактерій, Brachyspira безпосередньо контактує з клітинами [кишечника] і вкриває їх поверхню. Я була надзвичайно здивована, коли ми знаходили Brachyspira у дедалі більшої кількості хворих на СПК, але не у здорових людей”, – сказала провідна авторка дослідження Кароліна Сьоберг Джаббар.

“Залишається відповісти на багато питань, але ми сподіваємось, що змогли виявити причину розвитку СПК принаймні у деяких пацієнтів”, – додала вона.

Ці бактерії виявили у 19 з 62 учасників, які мали СРК. При цьому їх не виявили у жодного з 31 здорового учасника. Найчастіше бактерію виявляли у тих пацієнтів, які страждали на діарею. Співавтор дослідження Магнус Сімрен заявив, що загалом її знайшли приблизно у третини учасників із СПК.

Науковці збираються провести більш масштабні дослідження для підтвердження своїх висновків.

: wworld.com.ua

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