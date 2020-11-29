В Киеве из-за просьбы надеть маску компания ввязалась в драку и гналась за маршруткой на такси

В субботу, 28 ноября, несколько молодых людей пытались зайти в маршрутку без маски, из-за чего водитель и пассажиры сделали им сделали замечание.

После непродолжительной словесной перепалки началась драка. Инцидент произошел на Лесном массиве.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Facebook.

“На Лесном несколько молодых людей пытались залезть в маршрутку 706. Вся их проблема заключалась в том, что один из них отказался надевать маску. Другие пассажиры и водитель сделали им замечания. Слово за слово и началась драка. Их выгнали из маршрутки, но они не сдались – сели в такси и поехали догонять маршрутку”, – говорится в сообщении.