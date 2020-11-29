В Японии за месяц от суицида умерло больше людей, чем от COVID-19 за год

В Японии в результате самоубийств умерли больше людей, чем от осложнений коронавирусной болезни за 2020 год.

В прошлом месяце число суицидов только среди женщин выросло на 83% по сравнению с этим же периодом годом ранее.

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Национального полицейского управления Японии. В октябре показатель ежемесячного числа самоубийств в Японии вырос до 2153.

Местный Минздрав сообщает, что по состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число случаев смерти Covid-19 в Японии составило 2087. “У нас даже не было карантина, а влияние Covid очень минимально по сравнению с другими странами… но все же мы наблюдаем такой большой рост числа самоубийств. Это говорит о том, что в других странах в будущем может наблюдаться аналогичный или даже больший рост числа суицидов”, – сказал доцент университета Васэда, специалист по самоубийствам Мичико Уэда.

Больше всего во время пандемии пострадали женщины – количество представителей этого пола, покончивших жизнь самоубийством, растет. В октябре количество самоубийств среди них в Японии увеличилось почти на 83% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. За тот же период количество самоубийств среди мужчин выросло почти на 22%. По версии исследователей, причиной роста самоубийств является тот факт, что женщины составляют больший процент занятых в отелях, общественном питании и розничной торговле, где увольнения во время пандемии были значительными.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016 году уровень смертности от самоубийств в Японии составлял 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Корее.