Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских, задержали больше 80 человек

Во Франции во время прошедших 28 ноября протестов против законопроекта «О глобальной безопасности» пострадали 62 полицейских, из них 23 — в Париже.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на министерство внутренних дел.

За день полиция задержала 81 протестующего, из них 46 — в столице. Акции собрали более 500 тысяч человек по всей стране, передает агентство оценку организаторов митингов. МВД насчитало 130 тысяч протестующих, из них 46 тысяч — в Париже.

Ранее Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Он вводит уголовную ответственность за публикацию фотографий полицейских или их личных данных «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

После этого во многих городах Франции начались протесты и погромы. В Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ.