На дне Черного моря нашли следы древнего поселения

Подводные археологи обнаружили, что возраст затопленного доисторического поселения у устья реки Ропотамо в юго-восточной Болгарии составляет 6000 лет. Об этом сообщает Новое Время, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, оказалось, что люди жили здесь уже в медном веке, раньше, чем на Земле появилась пирамида Хеопса, подчеркивают исследователи. В 2017—2019 годах международная группа археологов из проекта Black Sea MAP обнаружила затопленное доисторическое поселение у побережья в устье реки Ропотамо и пришла к выводу, что оно относится к эпохе ранней бронзы, то есть его возраст — около 5000 лет.

Однако последняя подводная археологическая экспедиция осенью 2020 года показала, что затопленное доисторическое поселение на берегу Черного моря возле устья было заселено примерно на 1000 лет раньше, чем считалось ранее. Таким образом, исследования Центра подводной археологии, базирующегося в болгарском черноморском городе Созополь, отодвинули его датировку на энеолит (медный век).

«Наше открытие этого года — это материалы медного века из поселения, которое на момент своего существования находилось полностью на суше, поскольку они были обнаружены в слое, характерном для наземной среды», — сказал археолог Калин Димитров из Созопольского центра подводной археологии.

Археологические исследования показывают, что затопленное доисторическое поселение у устья реки Ропотамо в юго-восточной Болгарии было постоянно заселено. Оказывается, после того, как люди поселились здесь в эпоху энеолита 6000 лет назад, «город» также был заселен во время бронзового века.

Археологи установили, что, хотя во время первоначального заселения стоянки у устья реки Ропотамо в энеолите, доисторическое прибрежное поселение полностью находилось на суше, уровень Черного моря быстро поднялся, а в бронзовом веке жители поселения уже должны были строить свои дома над водой на деревянных сваях. Было обнаружено, что части деревянных свай уцелели под водой, что свидетельствует о быстром повышении уровня Черного моря в указанный период.

: enovosty.com