Україна за добу увійшла в десятку країн Європи з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою кількістю хворих на коронавірус COVID-19.

Так, станом на 9:50 ранку 29 листопада Україна посідає восьме місце серед країн Європи за кількістю лабораторно підтверджених випадків хвороби.

Лідирують в антирейтингу Росія, Франція та Іспанія.

У світовому антирейтингу Україна посіла 17 місце. На першому місці за загальною кількістю хворих наразі США, на другому Індія, на третьому – Бразилія.

Крім цього, cтаном на 9:50 неділі Україна посіла друге місце у світі за темпами поширення коронавірусу. За минулу добу в країні зареєстрували майже 13 тисяч нових випадків хвороби.

На першому місці опинилася Росія з показником 26683 нових випадки. Нагадаємо, Світовий банк виділить Україні $100 мільйонів на закупівлю вакцин проти коронавірусу та медобладнання.