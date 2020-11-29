Тихановская прокомментировала вероятность военного вторжения РФ в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська сомневается, что Россия будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь.

Об этом Тихановская заявила в интервью украинской редакции Радио Свобода.

Тихановская подчеркнула, что не видит сейчас активной поддержки со стороны Кремля режима Лукашенко и в связи с этим оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет удержаться самопровозглашенному президенту на должности.

“Я очень сомневаюсь в каком вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас – абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?”, – заявила Тихановская.