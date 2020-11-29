Во Франции 19-летний парень пригрозил в соцсети смертью преподавателю . Ему дали 1,5 года тюрьмы

Во французской Ницце 19-летнего парня посадили в тюрьму на полтора года за угрозы учителю в социальных сетях. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Отмечается, что подозреваемый, который недавно закончил среднюю школу, рассказал, что преподаватель заметил, как он списывает во время экзамена.

При этом парень читал в интернете об убийстве учителя Самуэля Пати в Париже, а потому решил напугать историей убийства своего учителя.

В социальной сети подозреваемый написал учителю, что тот «умрет как Самуэль Пати». По ходу судебного заседания парень говорил, что это была «шутка» для того того, чтобы похвастаться перед девушкой.

По словам адвоката учителя, тот прожил «невероятно тяжелые две недели», пока продолжалось расследование. Учитель прекратил занятия в лицее и скрыл свое имя с почтового ящика дома.

Отмечается, что после убийства учителя Пати в Париже полиция во Франции наблюдает возрастание количество угроз убийств и поддержки терроризма.