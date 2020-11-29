Коронавирус появился летом 2019 года и не в Китае, – учёные

Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии или Бангладеше. Об этом сообщает Daily Mail.

Как считают исследователи, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году.

Сообщается, что в то время люди и животные были вынуждены пить одну воду. Проведя исследование, учёные установили, что коронавирус мог появиться в одной из восьми стран: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или Сербии.

Они больше склоняются к тому, что SARS-CoV-2 появился в Индии или Бангладеше. В то же время ученые из Глазго раскритиковали работу китайских коллег и усомнились в ее доказательности.

«Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда», — сообщил эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.