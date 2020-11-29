«Виноваты политики»: в НСЖУ прокомментировали нападение на журналистку NewsOne

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко осудил нападение на журналистку NewsOne Виолетту Товкес и возложил ответственность на политиков, которые делят журналистов на «правильных» и «неправильных».

Об этом Томиленко написал в Facebook.

«Нападение на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире является возмутительным.

Ответственность за агрессию несут те украинские политики, которые делят журналистов на «правильных» и «неправильных», и поощряют вражду к «не таким» СМИ. Национальный союз журналистов Украины приветствует оперативное открытие следователями Национальной полиции уголовного производства по факту нападения.

Важно, что сразу преступление квалифицировано по «журналистской» статье Уголовного кодекса — 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Нападающий сознательно атаковал съемочную группу телеканала и применил силу к журналистке», — написал Томиленко.

Томиленко заявил, что журналисты не должны боятся выполнять свои обязанности, а люди, которые нападают на представителей СМИ, должны получить жесткое наказание. «Комментаторы в соцсетях, которые одобряют избиение Виолетты, потому что она будто бы из «неправильного» СМИ, должны помнить, что безнаказанные радикалы готовы нападать на любые медиа.

Пример — прошлогодняя атака на информационное агентство «Укринформ», когда агрессивные молодые люди искалечили трех сотрудников агентства и разбили оборудование», — подчеркнул Томиленко.