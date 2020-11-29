В Україні випустили унікальний автомобіль

В Україні компанією “Полікар” була представлена 24-метрова автовишка Paksan KT 245 на шасі Isuzu NPR 75.

Відповідна інформацію повідомили на сайті виробника.

Кабіна авто збережена в базовій комплектації, стандартна, однорядна, тримісна (включаючи водія).

«Базою для установки автовишки є міцна та надійна автомобільна платформа, на якій розташовується висувний телескопічний механізм спільно з пультом управління аутригерами і місцем оператора. На цю ж платформу на спеціальний приймач укладається підйомний пристрій після виконання робіт для подальшого транспортування. У транспортному положенні габаритний розмір даного засобу спецтехніки по висоті становить всього 3 метри», – розповів виробник.

Автомобільна вишка може управлятися з пульта, розташованого на платформі, а також безпосередньо з кошика.

: mashyna.com.ua

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