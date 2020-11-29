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Пропускали по записи: во Львове разоблачили ночной клуб, который нарушил карантин

29.11.2020

Во Львове полицейские закрыли ночной клуб, который работал во время карантина выходного дня.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Львовской области. Заведение принимало посетителей в субботу, 28 ноября.

По информации правоохранителей, ночной клуб работал за закрытыми дверями – в него пускали только по предварительной записи или по звонку.

В заведение полицейские пришли около 01:00. В нем находилось около ста человек без защитных масок.

Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.



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