В Украине возрастет размер алиментов

С ростом прожиточного минимума, с 1 декабря увеличится и размер алиментов на детей. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум, соответственно возрастут и различные привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты — включая алименты на детей.

Прожиточный минимум в Украине от 1 июля:

— общий показатель — 2118 грн;

— для детей до 6 лет — 1859 грн;

— для детей от 6 до 18 лет — 2318 грн.

Прожиточный минимум в Украине от 1 декабря:

— общий показатель — 2189 грн (плюс 71 грн)

— для детей до 6 лет — 1921 грн (плюс 62 грн)

— для детей от 6 до 18 лет — 2395 грн (плюс 77 грн).

Семейный кодекс Украины (ч.2 ст.182) предусматривает различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря:

— для детей до 6 лет — 960,50 грн (плюс 31 грн)

— для детей от 6 до 18 лет — 1197,50 грн (плюс 38,50 грн).

В то же время, если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря0:

— для детей до 6 лет — 1921 грн (плюс 62 грн)

— для детей от 6 до 18 лет — 2395 грн (плюс 77 грн).