Боевикам усложнили выезд в Россию

Представители «МГБ ЛНР» отправили в российскую столицу Москву отчет об успешном выполнении задачи о сборе биометрических данных членов НВФ «народной милиции ЛНР». При этом отпечатки пальцев собраны во всех подразделений «ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы.

Как уточняют паблики, база данных будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации личностей при попытке несанкционированного пересечения границы ОРЛО с Россией. Так, ресурс отмечает:

«То есть, грубо говоря, всем военнослужащим НМ ЛНР (местным и приезжим из России) съездить в СОЧи в Россию не получится».

По информации пабликов, у многих «руководителей народной милиции ЛНР» есть два паспорта гражданина РФ. Сделать второй очень сложно, но — реально.