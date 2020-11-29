Курение повышает риск не только рака лёгких

По мнению ученых, курение может спровоцировать рак мочевого пузыря

Существует множество исследований, в которых говорится о вреде курения на организм человека, в частности на органы дыхания. Однако, ученые из Чикаго уверяют, что пагубная привычка также увеличивает риск рака мочевого пузыря.

Эксперты призывают курильщиков бросить употребление табака, так как по результатам их исследований, шанс получить онкологическое заболевание мочевого пузыря у курящего человека гораздо выше.

В ходе исследования, ученые определили, что вредные химические вещества, которые человек вдыхает во время курения, имеют свойство скапливаться в моче.

В результате этого мочевой пузырь поддается влиянию токсинов с высокой скоростью. Именно это и повышает риск заболеть раком.

Исследователи также упомянули о вреде пассивного курения для организма, в частности на мочевой пузырь. Оно также может способствовать распространению инфекций мочевыводящих путей, в последствии приводящих к серьезным заболеваниям.

По данным ученых, с каждым годом количество диагностированных случаев рака мочевого пузыря увеличивается. Исследователи заметили тенденцию увеличения с возрастом. Наиболее подвержены этой болезни люди старше 55 лет.

: health.comments.ua