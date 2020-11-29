Синеют лицо, губы и руки, начинается паника: как чувствует себя больной Covid-19 при снижении сатурации

Инфицированные коронавирусом пациенты с тяжелым течением болезни очень часто страдают от резкого снижения уровня кислорода в крови. В таком случае врачи оперативно пытаются успокоить пациента и искусственным путем повысить показатель сатурации.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что в таких ситуациях больные начинают задыхаться и у них начинается паника.

Об этом передает сегодня издание «Факты».

«У меня был пациент 52-54 лет, у которого сатурация снизилась до 45.

У мужчины посинели лицо, руки губы, начинается паника и пациент срывает с себя маску» — сообщил он.

Специалист пояснил, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом и сразу изменил параметры вентиляции и ввел антикоагулянты.

После этого следует успокоить пациента, а затем в течение 10 минут сатурация нормализуется до показателя 90%.

«В момент резкого снижения уровня кислорода в крови пациент не может надышаться и ему катастрофически не хватает воздуха.

Это ужасно и страшно, судя по глазам, которые я вижу в таких ситуациях», — подчеркнул врач.

Особенности использования пульсоксиметра

— Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

— Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

— Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем.