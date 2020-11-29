Эмигрант из Украины заработал в США состояние в $1,5 млрд

Он эмигрировал из Киева в США с 500 долларами в кармане, 4-мя чемоданами пожитков и беременной женой…

Ну, ведь можем же, когда захотим! Правда, в цивилизованных рыночных и конкурентных условиях…

Эту историю рассказал сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

А началось всё с того, что выпускник КПИ, инженер-механик Майкл Польски эмигрировал из Киева в США с 500 долларами в кармане, 4-мя чемоданами пожитков и беременной женой – учительницей английского языка.

Миллиардером наш бывший соотечественник стал благодаря «зеленой» энергетике.

Сегодня созданный им энергетический центр в Гранд-Ридж — это промышленный комплекс по добыче возобновляемой энергии, который компания «Польски Invenergy» построила в 130 км от своей штаб-квартиры в Чикаго.

Теперь здесь 140 ветровых турбин, 48 гектаров солнечных панелей и высокоемкая батарейная установка, которая в экстренной ситуации может в течение часа вырабатывать мощность на уровне 38 мегаватт, т.е. обеспечивать электричеством 38 000 домов.

Сегодня «Польски Invenergy» является в США вторым по величине производителем на рынке ветроэнергетики. Крупнее только «NextEra Energy» — публичная энергетическая компания с рыночной капитализацией в 150 млрд долларов.

Кстати, готовящийся занять президентское кресло Джо Байден хочет продлить истекающие совсем скоро налоговые льготы на экологически чистую энергию.

Кроме того, в рамках своего плана борьбы с климатическими изменениями стоимостью 2 трлн долл Байден пообещал в ближайшие 5 лет установить 60 тыс. ветровых турбин и 500 млн солнечных панелей, а в более отдаленной перспективе — к 2035г. — сделать энергосеть США углеродно-нейтральной.

Вот в такие моменты особенно остро встает вопрос, а сможет ли Президент Владимир Зеленский вернуть на Родину хотя бы 100 тыс. украинцев из многомиллионной армии заробитчан и диаспорян?