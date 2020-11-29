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Выборы в Черновцах: экзитполы назвали фамилию нового мэра

29.11.2020

Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает кандидат от партии «Единая Альтернатива» Роман Кличук.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин – 38,5%.

По данным экзитпола Института социологии Маковецкого, обнародованных изданием «Молодой буковинец», Кличук набрал 59,1%, Михайлишин – 40,9%.

Кличук родился 31 октября 1972 года в Черновцах. Образование высшее медицинское (Черновицкий медицинский университет), также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе.

По медицинской специальности работал до 1997 года, а с 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

Он был депутатом областного совета от фракции «Батьківщина». Также баллотировался в списке «Самопомощи» на парламентских выборах. Был членом исполкома Черновицкого горсовета.

Кличук стал соучредителем и активным членом Клуба предпринимателей Буковины, активно помогает волонтерскому движению, является меценатом культурных, спортивных и социальных проектив.

В 2020 году он был выдвинут кандидатом в мэры от партии «Единая альтернатива».

На выборах в городской совет Черновцов, которые прошли 25 октября, партия «Единая альтернатива», которую представляет Кличук, заняла первое место с результатом 22,14%.

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