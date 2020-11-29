Коронавирус в Украине: врач назвал появившуюся тревожную тенденцию

В Украине коронавирусом COVID-19 болеют все больше молодых людей.

Об этом рассказал сегодня в эфире телеканала «Украина 24» президент Ассоциации анестезиологов Украины, врач Сергей Дубров.

На вопрос, люди какой возрастной категории болеют чаще, он ответил:

«По собственному опыту могу сказать, что в августе-сентябре в отделении интенсивной терапии в больнице, в которой работаю я, не было ни одного больного моложе 70 лет.

Это были больные 70+ с тяжелой сопутствующей хронической патологией.

Если говорить об октябре-ноябре, то 50 на 50 — есть пациенты 29, 35, 40, 44 года.

Половина людей с тяжелым течением COVID-19 — это действительно люди молодого возраста».

Дубров также объяснил, продолжают ли быть заразными люди, у которых после двух недель болезни показывает положительный тест.

«Вообще ученые говорят, что человек является заразным 8-10 дней с момента манифестации болезни — от первых клинических проявлений заболевания.

А если через 2-3 недели положительный тест, это говорит не о контагиозности, то есть опасности этого человека для окружающих, а говорит о наличии в организме фрагментов РНК-вируса, который и дает положительный тест», — отметил врач.