Оля Полякова впечатлила помолодевшим лицом в новогоднем образе

Популярная украинская певица Оля Полякова удивила помолодевшим видом в новогоднем образе

Как сообщает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети “Инстаграм” яркое фото, для которого позировала на карусели. Знаменитость очутилась верхом на коне в рельефной куртке телесного цвета с “оторванными” рукавами, ее голову увенчала золотистая корона с длинными шипами.

В таком образе “Королева ночи” погладила лошадку по пластиковой гриве и изобразила кокетливую улыбку. На заднем плане можно заметить девушку в красном, которая сосредоточенно что-то изучает. Вероятно, кадр сделан во время съемок нового клипа или проекта, посвященного наступающим зимним праздникам.

“А мы готовимся к новому году! А вы??? Есть новогоднее настроение?”, – поинтересовалась Ольга Полякова в описании.