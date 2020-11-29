Стерненко пригрозил Потапу из-за Бузовой

Активист Сергей Стерненко возмущается, что рэпер Потап собирается организовать совместный творческий проект с российской певицей Ольгой Бузовой. Активист предрекает Потапенко скатывание из заслуженных артистов в когорту певцов-маргиналов, которых не ценят ни в Украине, ни в РФ.

«Очень надеюсь, что Потап передумает. В этой истории не может быть полутонов. Есть враг — Россия, и есть мы — Украина. И быть посредине, вне политики или просто дружить с отдельными людьми не получится на седьмом году войны», — напоминает Стерненко.

Активист настаивает: «Надо определяться: ты заслуженный артист Украины, ты гражданин Украины или ты хочешь такой карьеры как Ани Лорак. Она, как и Светлана Лобода, могут поделиться опытом, что случится, если будешь демонстративно плевать в украинцев».