Появились видео столкновения болидов и взрыва машины на «Формуле-1» в Бахрейне

В сети интернет появилась видеозапись происшествия на гонке Гран-при Бахрейна «Формулы-1». Во время состязания болид Ромена Грожана из команды «Хаас» столкнулся с машиной российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, врезался в ограждение с трассы и взорвался.



Видео распространили пользователи соцсетей и YouTube.

На кадрах, снятых с разных ракурсов, хорошо виден момент столкновения на бешеной скорости и последовавший взрыв.

Также стало известно, что на Гран-при Бахрейна случилась еще одна авария с участием Даниила Квята. И если в случае с Грожаном вины россиянина не было, то после второго столкновения ему выписали 10 секунд штрафа.