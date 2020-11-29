В Киеве девушку захватили в заложники

29 ноября в Киеве несколько мужчин ворвались в квартиру девушки и взяли ее в заложники.
Об этом на своем канале в Telegram информирует dtp.kiev.ua.
Сотрудники Национальной полиции оперативно приехали на место инцидента, задержали злоумышленников и освободили девушку.
«Захват заложника в Киеве на Дмитриевской 35: неизвестные (уже известные) зашли в квартиру и удерживали девушку. Удалось вызвать помощь. Нападавшие погашены и задержаны прибывшими правоохранителями», — сообщил ресурс.
В опубликованном dtp.kiev.ua видео уточняется, что заложников было пятеро, а правоохранители приехали к месту инцидента за 10-15 минут.