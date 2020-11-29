Тихановская хочет провести встречу с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом пока от Кремля не поступало сигналов о возможной такой встрече.

Об этом Тихановская заявила в интервью «Радио Свобода».

Она отметила, что хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, так как Беларусь хочет быть в контакте со всеми странами.

«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (Александра Лукашенко — ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», — сообщила Тихановская.

Ранее РБК-Украина писало, что Тихановская заявила о потере Александром Лукашенко поддержки белорусского народа. В связи с этим все сделки Лукашенко с Кремлем будут аннулированы.