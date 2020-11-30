Американцы боятся за своих детей из-за изменений климата

Согласно данным СМИ, все больше людей в мире планируют свою жизнь с учетом изменений климата, которые переживает планета. А ученые из Сингапура решили провести первое исследование того, как боязнь климатической катастрофы влияет на взгляды на будущее детей. Результаты показали, что в США многие видят его довольно мрачным по этой причине.

Статья о работе ученых опубликована в базе Springer.

Авторы исследования провели опрос 607 американцев в возрасте от 27 до 45 лет. 59,8% респондентов ответили, что они очень или чрезвычайно обеспокоены углеродным следом (так называют совокупность всех выбросов парниковых газов) и его влиянием на жизнь их детей. 96,5% опрошенных очень или чрезвычайно обеспокоены благополучием потомства в связи с изменением климата.

Кроме того, 6% респондентов даже заявили, что сожалеют о рождении детей в связи с климатической проблемой.

А одна 31-летняя бездетная женщина сказала, что изменение климата — единственная причина, почему она решила не иметь биологических детей.

«Я не хочу рожать детей в умирающем мире. Но хочу быть матерью», — уточнила она.

Как отметили авторы работы, более молодые респонденты больше обеспокоены проблемой климата и ее влиянием на будущее их детей, чем люди постарше. Причем нет статистически значимой разницы в восприятии этой проблемы между женщинами и мужчинами.

Автор исследования Мэтью Шнайдер-Майерсон сказал, что страхи за будущее своих детей базируются на пессимистических оценках глобального потепления. Из 400 респондентов, которые прогнозировали будущее, 92% назвали его негативным, 5,6% — смешанным или нейтральным и лишь 0,6% — положительным.

Также в работе приведены данные, что в США примерно 50 миллионов американцев в возрасте от 20 до 45 лет не имеют детей.