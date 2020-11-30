Заявление Татарова о Сытнике в Офисе президента объявили его личным мнением

Заявление заместителя главы Офиса президента Олега Татарова о деятельности НАБУ — это его личное мнение и не отражает официальной позиции главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба ОП в воскресенье, 29 ноября.

«Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но, в конце концов, не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Как заявил глава ОП Андрей Ермак, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.

Как пишет Телеграм-канал «Политика Страны», «заявление ОП комментируется сейчас многими как проявление трусости со стороны руководства Офиса президента, которое боится сказать слово поперек «западным партнерам», которые крышуют Сытника. И, наверное, это недалеко от истины.

Однако, тут стоит обратить внимание на то, что Татаров не побоялся сказать о том, как на самом деле обстоят дела с НАБУ и с Сытником и сделал это довольно жестко и предельно понятно.

Максимум, что на это смогло ответить все лобби НАБУ, это довольно обтекаемое (в прямом и в переносном смысле) заявление ОП. А значит не столь прочны позиции главы НАБУ, как это хотят показать.

И чем больше будет голосов, подобных Татарову, тем меньше шансов у Сытника и прочих удержаться на своих позициях, несмотря на всю внешнюю поддержку», — пишет Телеграм-канал «Политика Страны».