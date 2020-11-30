Названо топ-5 найбільш надійних авто 2020 року

Аналітична компанія Consumer Reports підвела щорічні підсумки дослідження і назвала найнадійніші автомобілі в світі, інформує Твоя МАШИНА.

Рейтинг розраховується за шкалою від 0 до 100, з огляду на прогнозовані оцінки надійності для всіх моделей, за якими є достатньо даних.

Топ-5 надійних авто 2020:

Mazda 83/100

Toyota 74/100

Lexus 71/100

Buick 70/100

Honda 63/100

: mashyna.com.ua

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