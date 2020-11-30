Названо топ-5 найбільш надійних авто 2020 року

Аналітична компанія Consumer Reports підвела щорічні підсумки дослідження і назвала найнадійніші автомобілі в світі, інформує Твоя МАШИНА.
Рейтинг розраховується за шкалою від 0 до 100, з огляду на прогнозовані оцінки надійності для всіх моделей, за якими є достатньо даних.
Топ-5 надійних авто 2020:
Mazda 83/100
Toyota 74/100
Lexus 71/100
Buick 70/100
Honda 63/100
: mashyna.com.ua
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