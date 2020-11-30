На Донбассе бойцы ВСУ сорвали попытку заминировать украинские позиции

Украинские бойцы сорвали попытку ДРГ противника провести минирование украинских позиций в районе поселка Луганское на Донбассе. После огневого контакта диверсанты сбежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

На месте отступления ДРГ украинские бойцы обнаружили три противопехотные мины МОН-50, а также кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1.

Также боевики оставили бронежилеты с позывными «Мартын», «Худой» и «Григор», два вещевых мешка, бухту кабеля и четыре автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 мм.

Действия диверсантов корректировались с помощью БПЛА «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик-2». Бойцы ВСУ сбили его в небе. Материалы, извлеченные из беспилотника, изучают контрразведчики.

«Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы», — сообщили в штабе.

О действиях оккупантов проинформировали наблюдателей СММ ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации.