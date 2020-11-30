Тихановская рассказала, как говорила с Меркель об украинском языке

Канцлер Германии Ангела Меркель при личной встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской спрашивала у нее, понимает ли она украинский язык.

Об этом Тихановская рассказала в интервью «Радіо Свобода», отметив, что общалась с лидером немецкой нации на английском языке.

«Ангела Меркель, кстати, не то что вспоминала, но говорила об Украине, об украинском языке. Она говорит: «Вы понимаете украинский?». Я говорю: «Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (на русский не очень похож), и мы довольно легко понимаем друг друга», – отметила она.

Также Тихановская добавила, что европейские лидеры хорошо осведомлены о ситуации в Беларуси.

«Вы знаете, они очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси. Они знают, что происходит, вовлечены в эту ситуацию и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку», – подчеркнула она.