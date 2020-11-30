Когда завершится пандемия коронавируса: создатель вакцины назвал год

Глава новосибирского центра «Вектор», который разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19.

По словам Рината Максютова, пандемия пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения или благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет.

Он считает, что пандемия Covid-19 закончится в 2021 году, однако сам вирус не исчезнет.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — сказал глава «Вектора».

Максютов добавил, что для того, чтобы благодаря вакцинации сформировался достаточный коллективный иммунитет, желательно, чтобы вакцину от COVID-19 получило не менее половины населения.