Фитнес-модель Ана Чери показала подкачанную фигуру в модном спортивном костюме

Американская фитнес-модель Ана Чери показала модній образ в обтягивающем спортивном костюме

Популярная фитнес-красотка продолжает будоражить публику пикантными образами, которые примеряет в рамках новых фотосессий. Девушка открыла собственный магазин для спорта, поэтому большинство ее фото в профиле – это собственная реклама одежды с новыми дизайнами. Ана старается акцентировать внимание именно на подкачанные ягодицы.

На одном из своих фото, представленных в Инстаграм, на ее втором аккаунте девушка опубликовала яркий снимок в светло-сером костюме с «мраморным» дизайном. Привычно повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала свою подкачанную фигуру и восхитила сеть.

«Я не антисоциальная, я социально избирательная. Окружайте себя только людьми, которые вдохновляют, вдохновляют и приносят позитивную энергию. Банда Чери – мой круг, отметьте свой», – написала Ана.

Вот как реагируют в сети:

«Очень красиво 😍😍🔥❤️; Красота 🌹💋; Такая великолепная 🔥❤️🔥❤️; Ты такая великолепная, детка; Я хочу этот набор; Совершенно потрясающий, вид боже 😍безупречный десерт❤️; Милая девушка ❤️❤; Ты буквально самая очаровательная девушка в мире 😍; Просто совершенство; Великолепная картина; Чрезвычайно горячая одежда делает вас еще более великолепной девушкой на земле 💖».

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