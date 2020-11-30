У гавайских берегов обнаружили огромный подземный резервуар с пресной водой

Ученым удалось выяснить, что глубоко под землей у берегов Гавайев находится колоссальных размеров подземный резервуар, в котором скапливается пресная вода. Это открытие позволило получить ответ на вопрос, который беспокоил специалистов годами.

Об этом сообщают Актуальные новости.

В течение длительного периода времени Гавайские острова оставались местом, которое специалисты называли загадкой.

К примеру, до сих пор не было понятно, по какой причине в поземных водоносных горизонтах островов так мало пресной воды, тем более, что с учетом выпадающих каждый год осадков этих запасов должно быть намного больше.

Теперь же ученые выяснили причину этого явления. Как оказалось, глубоко под поверхностью земли, у берегов островов, огромные объемы пресной воды переносятся с окраин вулкана Хуалалай вниз, в обнаруженные совсем недавно резервуары, уходящие глубоко под дно океана.

Это открытие, утверждают специалисты, может иметь важное значение для островов вулканического происхождения в других уголках планеты, поскольку поможет обнаружить потенциальные источники важного возобновляемого ресурса.

Кроме того, в условиях динамического изменения глобального климата, доступ к такой воде может оказаться бесценным, убеждены ученые.

: golos.ua