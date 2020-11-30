62-летняя Шэрон Стоун доказала, что она все еще секс-бомба

Голливудская актриса Шэрон Стоун, получившая статус секс-символа Голливуда после съемок в эротическом триллере 1992-го года «Основной инстинкт», доказала, что и в почти уже пенсионном возрасте все еще соответствует этому титулу. У себя в Instagram к восторгу своих подписчиков кинозвезды опубликовала снимок, где она позирует на фоне портрета Мэрилин Монро в черном декольтированном боди и накинутой сверху распахнутой шелковой блузке, демонстрируя длинные ноги.

«Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще могу работать моделью в 62 года», — написала Шэрон, которая ранее заявила, что больше не собирается заводить романы с мужчинами — и назвала причину.

: showbiz.fakty.ua