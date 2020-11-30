Вчені розповіли, чим небезпечна для чоловіків нестача цинку в тілі

Виявляється, нестача в цинку в тілі чоловіка призводить до серйозних проблем в організмі.

Вчені вважають, що для чоловіків цинк – “абсолютний сексуальний мінерал”, оскільки його нестача або надлишок впливає на потенцію, статевий потяг і здатність зачинати дітей.

До такого висновку прийшли дослідники з Медичної школи Вейнського державного університету (штат Мічиган, США). Вони повідомляють, що цинк допомагає імунній системі протистояти різним інфекціям, підтримує здоровий ріст і розвиток клітин, а також здатний забезпечити якісний сон. І саме тому цинк вкрай важливий для чоловіків, оскільки підтримує здоров’я простати, рівень тестостерону і лібідо в загальному.

“Цей мінерал необхідний для виробництва сперматозоїдів. Фактично, кожна еякуляція може витрачати до 5 міліграмів цинку – майже половину добової норми для чоловіка”, – заявив один з учених.

Всі дослідники вивчали вплив цинку на рівень тестостерону у чоловіків у віці від 20 до 80 років. З’ясувалося, що у молодих, які обмежували споживання цинку протягом двадцяти тижнів, спостерігалося зниження рівня тестостерону, в той час, як у літніх чоловіків з дефіцитом цинку, які приймали добавки з цинком протягом шести місяців, спостерігалося збільшення вироблення тестостерону.

: health.glavred.info

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