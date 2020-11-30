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В Одессе пьяный водитель BMW избил и покусал полицейских

30.11.2020

В воскресенье, 30 ноября, в Одессе 34-летний пьяный водитель BMW избил и покусал патрульных полицейских, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел на улице Атамана Головатого. После остановки мужчина отказывался выходить из машины и показывать водительские права, а затем повел себя агрессивно, сообщает «Думская«. 

Он нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил коленом.

Водителя задержали и доставили на медицинское освидетельствование состояния опьянения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

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