ДРГ террористов пыталась прорваться на позиции ВСУ: защитники открыли огонь

Российские террористы на Донбассе 29 ноября предприняли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы на позиции Вооруженных сил Украины. Впрочем защитники заставили врага отступить огневым ответом.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, в целом 29 ноября было зафиксировано четыре факта срыва перемирия оккупантами. Сначала они начали стрелять из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм вблизи Катериновки и из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета у Попасной.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел», – отмечается в сводке штаба ООС.

Впоследствии на маршруте, по которому отступала ДРГ террористов, украинскими воинами были найдены средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Также на данном участке ВСУ удалось уничтожить БПЛА оккупантов типа «Гранат», который является частью комплекса обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Этот беспилотник диверсанты запустили для разведки и корректировки подхода к позициям защитников Украины.

Несмотря на все провокации, устроенные агрессором, ОС смогли избежать боевых потерь и ранений своего личного состава. Кроме того, армейцы сообщили ОБСЕ о срыве договоренностей о перемирии представителями российских оккупационных войск.

Что касается начала суток 30 ноября, то в этот период по всему фронту наблюдалась тишина и огневых провокаций не фиксировалось. Контроль над ситуацией сохранился за ВСУ.