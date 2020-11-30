Кабмин принял новое решение по зарплатам: сколько будем зарабатывать в 2021 году

В Украине Кабмин принял решение перенести повышение минималки с июля на декабрь. Кроме того, отменили обещанный перерасчет окладов для педагогов в 2021-м.

О том, кто и сколько будет зарабатывать в следующем году, читайте в материале Oбозревателя.

К чему приведет решение Кабмина?

Если минималку повысят не в июле, а в декабре, украинцы, которые получают меньше 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн. Ровно столько они могли бы получить, если повышения бы состоялось вовремя.

В Кабинете министров считают, что благодаря такому решению они смогут сэкономить. Мол, меньше нужно будет платить бюджетникам. Да и, кроме того, минимальная пенсия для украинцев с полным стажем, которые достигли 65 лет, по закону составляет 40% минималки. То есть вместо 2,4 тыс. им придется платить 2,6 тыс. грн не с июля, а с декабря.

С другой же стороны при повышении минималки сокращается теневая составляющая. Многие украинцы и сейчас по факту получают больше 6,5 тыс. грн, но работодатели оформляют их на минималку, чтобы не платить все налоги.

А что будет со средней зарплатой?

Большинство экспертов сходится во мнении: зарплаты украинцев расти будут в любом случае. К примеру, за 2021-й повышение составит 12,1%, говорится в опубликованном Министерством развития экономики консенсус-прогнозе.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Правда, здесь стоит учитывать, что инфляция будет на уровне 7,4% (показатель из проекта бюджета). К примеру, если вы сейчас зарабатываете 13 тыс. грн, то в следующем году ваша зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же случае реальный размер дохода снизится.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. «В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать «за еду». В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться», – поясняет Огневая.

Как не работать «за еду»?

Единственная возможность сохранить свой уровень дохода – быть нужным работодателю. Если вы хорошо работаете, имеете высокий уровень профессионализма, то шансы на достойную оплату труда останутся даже в период кризиса. Те же специалисты, без которых работа компании не ухудшится, в период кризиса рискуют либо остаться с тем же доходом, либо же вообще потерять рабочее место.

Кроме того, также можно пересмотреть свои навыки и расширить их. В ближайший год по оценкам экспертов будет расти спрос на специалистов интернет-продаж, СММщиков, антикризисных маркетологов. Учиться можно и в рамках своей специальности: проходить дополнительные курсы, брать на себя инициативу и расширять свою зону ответственности.

А кто вообще может остаться без повышения зарплаты?

В Украине уже с 1 января 2021-го минимальный оклад для педагога должны были повысить как минимум до 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн). Такое решение принял сам Кабинет министров своим постановлением №822. Однако на днях это же решение отменил.

В результате минимальный оклад молодого учителя составляет всего лишь 4455 грн. Повышение для них будет, но только в рамках минимальной зарплаты. А вот на обещанный пересмотр денег не хватило.

А что будет с рынком труда в будущем?

Уже через пять лет количество сотрудников «избыточных ролей» (смотрите таблицу ниже) сократится с 15,4% до 9%, говорится в отчете Всемирного экономического форума. «К 2025 году все более избыточные роли будут сокращены с от 15,4% персонала до 9% (снижение на 6,4%), новые профессии вырастут с 7,8% до 13,5% (рост 5,7%) от общей численности сотрудников», – говорится в отчете.

Будущее за разработчиками программ и приложений, специалистами цифровой трансформации. Вместе с тем будет расти и роль специалистов по информационной безопасности. Без работы рискуют остаться все, кто выполняет механическую, административную работу: начиная от бухгалтера и заканчивая строительным рабочим.

Некоторые же функции машины и программы, как минимум в ближайшие пять лет, заменить не смогут: консалтинг, здравоохранение в широком понимании (врачи, тренеры по здоровому образу жизни и т. д), стратегические советники – все эти направления будут востребованы и в будущем.

Украинцев в 2021-м ждет очередной непростой год. В лучшем случае рост заработных плат компенсирует инфляцию, востребованными останутся высококвалифицированные профессионалы. Из-за нехватки бюджетных средств Кабмин в очередной раз решил сэкономить на украинцах: перенес повышение минималки и отменил перерасчет окладов для учителей.