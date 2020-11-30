Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ, – посол

Німеччина у понеділок, 30 листопада, планує передати українським військовим 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III.

Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

“Німеччина продовжує підтримувати Збройні сили України: 30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби”, – написав Андрій Мельник.

Раніше Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19.