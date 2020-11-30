В Николаеве муж убил жену, а после застрелился сам

В Николаеве предположительно мужчина выстрели в жену, а после застрелился сам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области. Происшествие случилось вечером в 29 ноября в Заводском районе города. Тела родителей в доме нашла их дочь.

«Осмотрев тела погибших, полицейские предварительно установили, что вероятно 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло руководство ГУНП в области, следственно-оперативная группа и руководство Заводского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт и прокурор.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Окончательные причины смерти установит следствие. Пистолет, из которого произведены выстрелы направленный на проведение экспертизы.