Байден збільшив відрив на виборах після перерахунку голосів у Вісконсині

У двох найбільших округах штату Вісконсін завершили перерахунок голосів.

Перерахунок провели за запитом команди нинішнього президента США Дональда Трампа, який не визнає перемоги суперника демократа Джо Байдена і вказує на можливі фальсифікації, передає The New York Times.

В результаті перерахунку перемога Байдена збереглася і демократу навіть вдалося трохи збільшити свою перевагу перед Трампом, передає NYT. Перерахунок проводили в округах Мілуокі і Дейн. Перший завершив перерахунок голосів в п’ятницю, а Дейн підтвердив підсумки в неділю.

У Мілоукі після перерахунку обидва результати незначно зросли, але перевага Байдена збільшилася на 132 голоси. У Дейн в ході перерахунку вийшло на 91 голос менше за Байдена і на 46 менше за Трампа, таким чином, Трамп виграв 45 голосів.

За оцінкою виборчої комісії штату Вісконсін, перерахунок голосів в штаті обійдеться в 7,9 млн доларів США. Відповідно до законів штату, оплатити перерахунок повинна команда Трампа, вказує NYT.